Breite Methodenkompetenz

Coaching heißt auch, blinde Flecken aufzudecken. Die Herangehensweise muss genau auf den Coachee zugeschnitten werden, um diesen bestmöglich fordern und „challengen“ zu können. Kurz gesagt: Ohne die passende Methodik, kein Erfolg. Diese Anpassungsfähigkeit ist allerdings nicht bei allen Coaches gegeben. Manche Anbieter hantieren lediglich mit ein oder zwei Methoden und geraten so schnell an Grenzen. Ein guter Coach hingegen ist flexibel und passt seine Herangehensweise an die Situation an. Er findet den richtigen Mix zwischen Fordern und Entspannung, zwischen Problemanalyse und Lösungssuche und hat ein tiefsinniges Gespür für das richtige Tempo. Ein nicht zu unterschätzendes Merkmal für Professionalität und erfolgversprechende Beratungssituationen.