Geprüfte Coaches

Möchten Personaler die Suche nach einem Coach intern leisten, ist dies mitunter mit einer mühseligen Recherche verbunden. Business Coaches gibt es viele am Markt. Die Bezeichnung „Coach“ ist nicht geschützt. Jeder darf sich „Coach“ nennen und anbieten, was er möchte. Das Unternehmen kann an einen Anbieter geraten, dem es an der erforderlichen Ausbildung fehlt oder an der persönlichen Qualifikation.

Auch mit Empfehlungen von anderen Personalern oder Führungskräften ist es nicht so einfach. Denn ein Coach kann für die eine Führungskraft durchaus der Richtige gewesen sein. Für den Manager im eigenen Haus muss das nicht gelten.

Ob ein Coach passt oder nicht, hängt von vielen Kriterien ab: Referenzen, Ausbildung, fachliche Schwerpunkte, Herangehensweise und Charakter des Coaches. Eine Coaching-Plattform kann auf einen großen Pool an bereits geprüften Coaches zurückgreifen und matcht all diese Kriterien mit den Bedürfnissen des Auftraggebers.