Was ist Online-Coaching?

Beim Online-Coaching läuft die Kommunikation zwischen Coach und Klient virtuell über Internet-Medien. Es gibt zwei Formen von Online-Coaching. In der einen Variante findet das Online-Coaching als Ergänzung zu Präsenzterminen statt, bei denen sich Coach und Klient persönlich treffen. In der anderen Variante erfolgt das Coaching ausschließlich online.

Beim Online-Coaching werden unterschiedliche Medien zur Online-Kommunikation genutzt. Das Coaching kann als Chat in schriftlicher Form stattfinden. Die meisten Coaches bieten das Online-Coaching aber in Form eines Video-Gesprächs an, zum Beispiel über Skype, Facetime oder über eine spezielle Coaching-Plattform. Beim Video-Gespräch in Echtzeit können Körpersprache und Tonlage mit in den Coaching-Prozess einbezogen werden, da sich Coach und Klient von Angesicht zu Angesicht sehen können.