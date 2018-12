Beispiel Telekom: Verhalten untereinander

Der Code of Conduct der Telekom AG versteht sich als „Orientierungsrahmen“ und geht unter anderem auf die „besonderen Anforderungen an integres Verhalten“ ein. Im Code of Conduct soll das Werteverständnis des Konzerns zum Ausdruck kommen. Insbesondere Führungskräften wird eine Vorbildfunktion bei den Verhaltensanforderungen zugeschrieben. So steht es unter dem Punkt „Was uns ausmacht“.

Die Telekom AG weist in ihrem Code of Conduct unter dem Aspekt „06 Einhaltung der Verhaltensanforderungen“ außerdem darauf hin, dass „Fehlverhalten und Verstöße sanktioniert“ werden. Und auch wer auf Verstöße hinweist, soll „frei von Ängsten vor negativen Konsequenzen“ sein. Dafür will das Unternehmen „ein Klima und eine Kultur“ schaffen, die diesen Aspekt unterstützt.