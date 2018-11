Sprechen Sie die Emotionen an

Warum rühren manche Storys den einen zu Tränen, und lassen den anderen kalt? Weil für jeden von uns etwas anderes bedeutsam ist. Ansprechend sind heute weniger die technischen Daten und Fakten, sondern die Sehnsüchte und die guten Gefühle, die Produkte oder Dienstleistungen in uns auslösen. Berührt uns also eine Story, die davon erzählt, wie es einer Angehörigen mithilfe einer technischen Novität gelingt, dass ihr an Demenz erkrankter Großvater sich wieder an ihren Namen erinnert, dann sind wir in der Regel Betroffene. Wir wissen, um diese schmerzhafte Erfahrung und sind dankbar für dieses Verständnis. Positiv reagieren wir auch auf Aufmunterungen: Trau dich. Probiere es aus. Du kannst mehr! (Slogan Saturn) Übersetzen Sie deshalb Daten in Emotionen. Kommunizieren Sie die Inhalte, die Ihre Zielgruppe wirklich interessieren.