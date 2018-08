Wie funktioniert die Content Attributierung?

Content Attributierung ist eine Methode, mit der Texte zielgenau geplant werden können. Redakteure setzen sie ein, wenn sie zum Beispiel für ein Online Magazin verschiedene Themen erarbeiten wollen. Sie hilft dabei, jeden einzelnen Text an den Zielen der Marketing-Strategie auszurichten und fortlaufend neue Themen zu finden.

So funktioniert Content Attributierung: Die Redakteure legen im Vorfeld mehrere Eigenschaften (Attribute) fest und stellen sie übersichtlich in einer Tabelle dar. Für die Generierung von Themen werden einzelne Eigenschaften aus der Tabelle ausgewählt. Die Eigenschaften können vielfältig kombiniert werden. Dadurch entsteht eine Vielzahl von Themen für unterschiedliche Zielgruppen. Der Content wird in Abhängigkeit von den gewählten Eigenschaften passgenau erstellt.