Eine zentrale Content-Plattform schaffen

Wer das Weiterverbreiten gezielt unterstützen will, veröffentlicht passenden Content am besten auf einer dafür vorgesehenen zentralen Plattform. So haben sowohl Externe als auch die eigenen Mitarbeiter freien Zugriff darauf und können die ausgewählten Content-Stücke von sich aus in Umlauf bringen. Dies kann die Arbeit der Kommunikationsabteilung erheblich unterstützen und die Reputation mächtig stärken.

In einem gut gepflegten Content-Bereich, oft Content Hub genannt, wird passend zusammengehöriger Content übersichtlich präsentiert. Zudem können Sie dort auch fremden Content unterbringen: Interviews, Gastbeiträge, Erfahrungsberichte, Studienergebnisse, Umfragen, neueste Branchenmeldungen und so weiter. Das nennt sich Content Curation. Urheberrechte und Kennzeichnungspflichten sind zu beachten.

Wer auf diese Weise die eigene Content-Plattform immer weiter ausbaut, kann schließlich zu einem Kompetenzzentrum der gesamten Branche werden. Dies verbessert nicht nur das Google-Ranking, es bringt auch deutlich mehr Traffic. Wer sich länger auf Ihrer Seite aufhält, weil er dort viele nützliche Dinge findet, der kauft dann auch dort.

Darüber hinaus: Indem Sie sicherstellen, dass sich ein Interessent für das Herunterladen eines attraktiven Content-Stücks ordnungsgemäß registriert, kommen Sie zu datenschutzkonformen Leads. Mit dessen Opt-in haben Sie nun die Erlaubnis zum Dialog. Weil sich auf Ihrer Website ständig etwas tut, kommen die Leserinnen und Leser gerne wieder. Und weil Ihre Webpräsenz überaus nützlich ist, empfiehlt man Sie weiter.