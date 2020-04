Berichte oder Reports sind in den meisten Unternehmen das übliche Mittel, um aus nackten Zahlen Informationen zu machen. Das Controlling liefert dazu unzählige Kennzahlen an die Fachabteilungen. Doch oft fällt es schwer, sich auf die wichtigen Kennzahlen zu beschränken. Was Vorgesetzte dann regelmäßig geliefert bekommen, können sie nicht richtig beurteilen. Auch die gerade wirklich wichtigen Fragen werden nicht beantwortet. Die Gründe für diese Defizite sind:

Die Informationen sind nicht ausreichend auf die Strategie und die Ziele des Unternehmens oder der Abteilung ausgerichtet.

Die Auswertungen und Berichte sind für den durchschnittlichen Leser schwer verständlich und nicht anschaulich genug.

Vorgesetzte erkennen nicht, wann sie die Kennzahlen für welche Entscheidungen brauchen und wie sie sie nutzen können.