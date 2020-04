3. Kommunizieren Sie offen und authentisch

Momentan sind die meisten Unternehmen in Deutschland mehr oder weniger existenzbedrohend von der Corona-Krise betroffen. Machen Sie sich klar: Sie sind nicht der einzige, der in Schwierigkeiten ist. Sie können sich aber deutlich von Ihren Mitbewerbern absetzten, wenn Sie offen und authentisch kommunizieren. Sprechen Sie Ihre Schwierigkeiten offen an und formulieren Sie eine klare Botschaft. Zeigen Sie Ihrer Umwelt, an welchen Stellen Sie von der Krise betroffen sind, wie Sie darauf reagieren, wie Sie gegebenenfalls Ihren Beitrag zur Lösung der Pandemie leisten und welche Maßnahmen Sie nun für den weiteren Geschäftsbetrieb treffen.

Kommunizieren Sie auf Augenhöhe mit Ihren Beschäftigten. Auch die sind in dieser Zeit verunsichert und müssen sich auf neue Herausforderungen am Arbeitsplatz einstellen. Hinzu kommen unsichere wirtschaftliche Zeiten, zumal wenn Ihre Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit sind. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter offen und regelmäßig über die weitere Entwicklung. Das betrifft die wirtschaftlichen Prognosen zum Unternehmen genauso wie die zukünftig anzuwendenden Sicherheits- und Hygienevorschriften. Mitarbeiter jetzt im Boot zu halten, kann sich für den weiteren Verlauf der Krise als erfolgskritisch herausstellen.