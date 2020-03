Was ist zu empfehlen?

In der aktuellen Lage sollte das Denken in Anspruchsgrundlagen beiseite gestellt werden. Gefragt sind solidarische und konstruktive Lösungen. Eine großzügigere Handhabung von Lösungen für mobiles Arbeiten, ein Aufbau höherer Minusstunden als sonst vereinbart, eine Verschiebung der Arbeitsstunden auf Zeiten, die eine abwechselnde Betreuung durch die Eltern erlauben, sind Möglichkeiten, die sich nicht in jedem Arbeitsvertrag oder jeder Betriebsvereinbarung wiederfinden. Gleichwohl lassen sie sich zwischen den Betriebsparteien beziehungsweise zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für den akuten Fall vereinbaren. Das würde in der aktuellen Situation nicht nur den unmittelbar Betroffenen helfen, sondern auch der wirtschaftlichen Lage insgesamt Vorteile bringen.