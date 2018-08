Corporate Identity entwickeln

Erarbeiten Sie zusammen mit Mitarbeitern und Führungskräften ein Unternehmensleitbild. Sie müssen wissen, wie Sie das Unternehmen positionieren möchten und dazu authentische Werte finden, die der Unternehmenskultur und der Geschäftsstrategie entsprechen. Das Besondere am Unternehmen, das es vom Wettbewerb abhebt, wird herausgearbeitet und in der Selbstdarstellung sowie über Verhaltensweisen nach innen und außen zum Ausdruck gebracht.

Damit fokussieren Sie sich auf das Wesentliche und positionieren sich und Ihre Produkte sowie Dienstleistungen sichtbar am Markt. So entsteht die Persönlichkeit Ihres Unternehmens, die Corporate Identity. Die Corporate Identity bringen Sie in einem Markenversprechen zum Ausdruck. Das Markenversprechen umfasst die funktionalen und emotionalen Aspekte Ihrer Unternehmensmarke und zeigt Ihren Zielgruppen, was sie von Ihrem Unternehmen erwarten dürfen. Am Markenversprechen müssen Sie sich messen lassen.

Indem Sie dieses Markenversprechen leben und kommunizieren, positionieren Sie sich an der Stelle im Markt, die Sie einnehmen wollen. Die Werte des Unternehmens und das Markenversprechen sind aber keine Sache der Marketing-Abteilung. Beides wird mit Fokus auf Ihre Zielgruppe – vor allem im Hinblick auf Ihre Kunden – entwickelt und im gesamten Unternehmen gelebt. Ein Markenversprechen betrifft alle Abteilungen. Das, was unter Einbeziehung des gesamten Unternehmens von der Marketing-Abteilung entwickelt wurde, wird zur Leitlinie für alle Unternehmensteile.