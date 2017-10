Im Oktober 2017 gab der Community-Marktplatz Airbnb bekannt, dass neben Wohnungen ab sofort auch Büroarbeitsplätze auf dieser Plattform buchbar sind. Coworking bekommt neue Impulse. Man stelle vor, ein deutsches Unternehmen eröffnet in einem Zürcher Coworking-Space ein Büro, das aus nur einem Schreibtisch besteht. Kommen noch zwei Zeitarbeiter dazu, wird ein Vierer-Teamtisch angemietet. An vielen Orten Europas kann man mittlerweile solche Kurzzeit-Schreibtische in einer Art Großraumbüro mieten. Zunächst waren es Zeitarbeiter, Freelancer oder andere Varianten des Entrepreneurships, die unkompliziert und kurzfristig einen Büroplatz für begrenzte Zeit buchten, quasi nebenbei selbstständige Kollegen trafen und mit ihnen zusammenarbeiteten.