Heimliche und verdeckte Erhebung von Arbeitnehmerdaten nur ausnahmsweise erlaubt

Im Datenschutzrecht gilt ferner der Grundsatz der Direkterhebung. Das bedeutet: Daten müssen in der Regel vom Betroffenen erhoben werden. Die heimliche Erhebung von Daten, zum Beispiel durch verdeckte Videoaufzeichnungen oder Öffnen von Spinden in Abwesenheit betroffener Arbeitnehmer ist somit nur ausnahmsweise möglich. Verdeckte Maßnahmen sind nur dann zulässig, wenn sie die einzige Möglichkeit darstellen, eine schwere Straftat oder Verfehlung aufzudecken. Will der Arbeitgeber aus heimlicher Erhebung gewonnene Daten verwerten, ist dies nur möglich, wenn er darlegen kann, dass sein Aufklärungsinteresse das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers überwiegt.