Öffnungsklauseln für nationale Umsetzung

Bis zum 25. Mai 2018 haben die einzelnen Länder Zeit, die Datenschutz-Grundverordnung mit ihrer nationalen Gesetzgebung in Einklang zu bringen. In bestimmten Bereichen gibt es Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber, die es vor Inkrafttreten der DS-GVO zu regeln gilt. Die Liste reicht von Gesundheit und Forschung über den Arbeitnehmerdatenschutz und den Datenschutzbeauftragten bis hin zu Berufsgeheimnissen. Auch die Bedeutung des zukünftigen EU-Datenschutzrechts für Unternehmen und Betriebe im Detail, sprich für den für die Verarbeitung Verantwortlichen, zählt dazu.



Deutschland hat von den Öffnungsklauseln bereits umfassend Gebrauch gemacht. Am 05. Juli 2017 wurde im Amtsblatt das Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) veröffentlicht. Das sogenannte Bundesdatenschutzgesetz-neu (BDSG-neu) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft und enthält unter anderem Regelungen zur Videoüberwachung, zur Benennpflicht des Datenschutzbeauftragten, zum Beschäftigtendatenschutz und zur konkreten Umsetzung von Sanktionen nach der DS-GVO.

Was ändert sich mit dem neuen Recht?