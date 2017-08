Was bedeutet Datenschutz?

Hinsichtlich der Bedeutung von Datenschutz sollte man wissen: Es sollen nicht die Daten per se geschützt werden, sondern vielmehr die Person, die hinter den Datensätzen steckt. Der Grundtenor kann auch den einschlägigen Gesetzestexten des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der Europäischen Datenschutzrichtlinie entnommen werden:

§ 1 Abs. 1 BDSG

„Zweck […] ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“



Art 1, Richtlinie 95/46 EG

„Die Mitgliedstaaten gewährleisten […] den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.“



Datenschutz basiert somit auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der informationellen Selbstbestimmung, die unantastbar in den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes verankert sind. Das Bundesverfassungsgericht bestärkte im Urteil zur Volkszählung 1983 das Selbstbestimmungsrecht als Kernstück des Datenschutzes. Der Schutz personenbezogener Daten geht demnach jeden Einzelnen an – sowohl in der Rolle des zu Schützenden als auch des Schützers.