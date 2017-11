Wenn über Blockchain gesprochen wird, ist in der Regel die so genannte „Distributed Ledger Technology“ gemeint. So lautet die Datenstruktur, auf der beispielsweise die Bitcoin-Blockchain basiert, aber auch eine Echtheitsprüfung für Diamanten. Dank diesem verteilten, dezentral geführten Kontobuch sowie kryptographischer Verfahren sind vertrauensbasierte Transaktionen zwischen beliebigen Teilnehmern möglich – ohne physischen Kontakt, ohne vermittelnde Instanz und ohne gegenseitige Kenntnis der Identitäten.



Eine Blockchain beruht dabei auf vier Prinzipien:

1. Verteilte Buchführung (Shared Ledger)

Sämtliche Wertübertragungen werden nach deren Verifizierung dauerhaft und unveränderbar mit einem eindeutigen Zeitstempel in Blöcken erfasst. Diese chronologische Beweiskette – daher der Name Blockchain – ist bei jedem Marktteilnehmer hinterlegt und lässt die aktuellen Eigentümerverhältnisse nachvollziehen.



2. Smart Contracts

Smart Contracts definieren in der Blockchain die notwendigen Geschäftsregeln. Sie werden als Programmcode in die Blockchain geladen und im Rahmen von Transaktionen automatisch ausgeführt.



3. Vertraulichkeit

Die Vertraulichkeit wird zum einen durch die Blockchain-Architektur und zum anderen durch die eingesetzte Verschlüsselungstechnologie erreicht.

4. Consensus

Das Consensus-Verfahren ist ein dezentrales Verfahren, um die Echtheit von Transaktionen zu verifizieren. In einem Peer-2-Peer-Netzwerk werden Transaktionen von vielen Teilnehmern bewertet. Bei einem positiven Ergebnis erhält die Transaktion eine Art Gültigkeitsstempel.