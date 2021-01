Der technische Fortschritt verändert HR-Abteilungen

HR wurde lange Zeit als ein Unternehmensbereich mit hauptsächlich manuellen Arbeitsprozessen angesehen. Personaler sind es gewohnt, die Ärmel hochzukrempeln und die Aufgaben selbst zu erledigen. Dies ändert sich seit einigen Jahren: Unternehmen erleben aktuell große disruptive technologische Veränderungen. Diejenigen, die nicht auf die digitale Transformation reagieren, werden die Versäumnisse mittel- und langfristig nicht aufholen können. Daher sind in modernen Personalabteilungen künstliche Intelligenz und RPA-Technologie (Robotic Process Automation) eher zu Hause als die klassischen Aktenschränke.



Die meisten Aufgaben in der HR-Abteilung wiederholen sich. Hindernisse und Fehler beeinträchtigen häufig die Effektivität der Aktivitäten innerhalb der Abteilung. Dies wirkt sich nachteilig auf Bereiche wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Talentmanagement oder auf die Mitarbeiter beim Onboarding aus. Im Zuge der digitalen Transformation nutzen Unternehmen Programme, um einige dieser Aufgaben zu automatisieren. So verfügt eine Organisation über eine voll funktionsfähige virtuelle (computergesteuerte) „Belegschaft“, die diese Aufgaben mit einem höheren Maß an Genauigkeit und Effizienz erledigt.