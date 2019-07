Wie kommen meine Briefe zum Dienstleister?

Die tägliche Briefpost wird per Nachsendeauftrag an den Dienstleister gesendet. Beim Dienstleister wird die Post dann automatisch geöffnet, anonym und dem Briefgeheimnis entsprechend eingelesen und in ein PDF-Dokument umgewandelt.

Die Weiterleitung per Nachsendeauftrag funktioniert zumindest für alle Sendungen der Deutschen Post. Manche Anbieter für digitale Briefkästen arbeiten außerdem mit einigen privaten Zustellern zusammen, allerdings nicht mit allen.