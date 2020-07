2. Empathie zeigen

Empathie heißt, sich in die Lage des Kunden hineinversetzen zu können. Empathie stärkt die Verbindung zum Kunden. Versuchen Sie, die Ziele des Kunden zu verstehen. Fragen Sie sich dazu: Was treibt meinen Kunden an? Was motiviert ihn, was zu tun? Respektieren Sie die Handlungen Ihrer Kunden und stellen Sie ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Kurz: Stellen Sie die langfristige Kundentreue über kurzfristige Gewinne. Zeigen Sie zum Beispiel, dass Sie sich auch in Krisenzeiten um Ihre Kunden kümmern. Drei Möglichkeiten, wie Sie Empathie zeigen: