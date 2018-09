Welche Folgen hat VUCA für Unternehmen?

Weil es volatiler wird

Die Bindung der Kunden an Marken und Unternehmen lässt nach. Kunden kaufen heute hier und morgen dort. Auch neue Teilnehmer am Markt kommen aus allen Richtungen (Internetfirmen bauen Autos, Buchversender bauen Rechenzentren). Die Frage lautet: Wer sind morgen unsere Kunden und Wettbewerber? Weil auf diese Frage schon lange keine klare Antwort mehr folgt, nimmt der Innovationsdruck in den Unternehmen rasant zu und wird noch weiter ansteigen. Unternehmen müssen möglichst schnell diversifizieren.

Weil es ungewisser wird

Weil Kunden und Wettbewerber nicht mehr eindeutig lokalisierbar sind, nimmt die Ungewissheit über Marktentwicklungen zu. Das stürzt selbst umsichtige Unternehmenslenker in ein Dilemma: Sie müssen mit dem „Worst Case“ rechnen und auf den „Best Case“ hinarbeiten. Eine der Kernfragen lautet: Womit und mit wem werden Unternehmen in Zukunft noch ihr Geld verdienen können? Ein flexibles Personalmanagement wird zukunftsentscheidend.

Weil die Komplexität zunimmt

Die Verflechtung von Wirtschaftskreisläufen nimmt zu und umspannt den ganzen Globus. Die Verflechtung führt zu größeren Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und zum Überschwappen von Störungen in andere Regionen. Ein politisch und rechtlich verlässlicher globaler Rahmen fehlt. Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmenslenker jederzeit in mehrere Richtungen denken. Mentale Agilität wird zu einer Kernkompetenz. Der Fachkräftemangel der Zukunft wird durch einen Mangel an Generalisten und Allroundern gekennzeichnet sein, die schnell aus ihrer Komfortzone kommen können, hochgradig anpassungsfähig und in der Lage sind, sich unbekannte Sachverhalte schnell zu erschließen.

Weil vieles mehrdeutig wird

Klare Ursache-Wirkungszusammenhänge werden sich immer weniger feststellen lassen. Die Wirkung von bisher bekannten und erfolgreichen Geschäftsmodelle wird nachlassen. Unternehmen werden immer öfter gezwungen sein, nach neuen, individuellen Lösungen zu suchen. Das Lernen von Best-Practice-Fällen, die Vertiefung von Know-how durch Erfahrung ist nicht mehr zwingend von Erfolg gekrönt.