Zusätzliche Absicherung durch persönliche D&O

In vielen Fällen ist die Absicherung mit einer persönlichen D&O Versicherung empfehlenswert, auch wenn bereits eine firmengestellte D&O Versicherung besteht. Die gemeinschaftliche Organ-Haftung, also die Haftung für Fehler anderer Mitglieder des Managements, teilt die zur Verfügung stehende Deckungssumme auf. Dabei ist keine gleichmäßige Aufteilung vorgesehen. Die Unternehmenspolice deckt somit anhand der wahrscheinlichen Gesamtkosten der einzelnen Inanspruchnahmen bis die Deckungssumme aufgebraucht ist. Bei einer persönlichen D&O Versicherung ist die Deckungssumme, auch in Ergänzung zur firmengestellten D&O, daher eine Absicherung, die ernsthaft geprüft werden sollte.