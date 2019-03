DataOps für Entwickluns- und Testumgebungen

Die DataOps-Plattform ist die Basis für die Bereitstellung der Daten in verschiedenen Entwicklungs- und Testumgebungen – auch über mehrere Umgebungen hinweg, sowohl lokal als auch in der Cloud. Innerhalb der DataOps-Plattform wird eine virtuelle Kopie von Produktivdaten erstellt. Die Daten werden schon während des Extraktionsprozesses maskiert, also wenn sie die Produktion verlassen und übertragen werden, nicht erst in der Nachbearbeitung.

Eine solche Engine kann sich dem wachsenden Datenvolumen anpassen und entsprechend skaliert werden. Es werden keine physikalischen Kopien der Daten in produktionsfremden Instanzen gespeichert, sondern stattdessen Datenblöcke über alle Umgebungen freigegeben. Deshalb wird weniger physikalischer Speicher benötigt. Die DataOps-Plattform erzeugt und liefert schlanke Datenkopien sehr viel schneller und für einen Bruchteil des für normale physische Kopien erforderlichen Speicherplatzes. Kontinuierliche Compliance-Reports der Plattform machen Änderungen an Datenbeständen transparent und stets nachvollziehbar – sehr wichtig im Kontext der Dokumentations- und Nachweisrichtlinien der DSGVO.