Was ist die ePrivacy-Verordnung?

In engem Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung steht die ePrivacy-Verordnung (ePVO). Sie löst die E-Privacy-Richtlinie – bekannt als EU-Cookie-Richtlinie – ab und stellt eine Erweiterung der Datenschutz-Grundverordnung dar. Ihr Inkrafttreten wurde wiederholt verschoben, sodass die Unsicherheit bei Unternehmern groß ist, welche Regelungen aktuell gültig sind. In der ePVO geht es speziell um die Datensicherheit im Internet. Sie beinhaltet strenge Regelungen zu Vertraulichkeit, Informationspflichten über Sicherheitsrisiken, Datenspeicherung und Kommunikation mit Werbeabsichten. Während die EU-Cookie-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden konnte, ist die neue ePrivacy-Verordnung bei Inkrafttreten unmittelbar EU-weit gültig. In Deutschland sind zudem die Vorgaben des Telemediengesetzes und des Telekommunikationsgesetzes zu beachten.

Es lohnt sich, sich kontinuierlich über aktuelle Änderungen zu informieren, um einen Verstoß gegen den Datenschutz und Klagen zu vermeiden. In Unternehmen, in denen sich mindestens zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen, ist ein Datenschutzbeauftragter für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zuständig.