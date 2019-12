3. Verwenden Sie Social-Media-Inhalte als digitale Beschilderung im Einzelhandel

Digitale Beschilderung ist heute allgegenwärtig, von Werbetafeln in der U-Bahn bis hin zu Social-Media-Streams in Geschäften und Restaurants: Mehr als die Hälfte der Konsumenten sehen jeden Tag mindestens eine Form davon. Ein weiterer Vorteil: Rund viermal mehr Menschen erfassen eine digitale Beschilderung als eine statische. Durch die Implementierung von In-Store-Bildschirmen, auf denen Sie in Echtzeit Reviews teilen und vom Benutzer erstellte Bilder zeigen können, können Sie sowohl die Vorteile von digitaler Beschilderung als auch die von Social Media nutzen.