An Feiertagen oder Betriebsfeiern und Fortbildungen ist mitunter das gesamte Unternehmen nicht erreichbar. In diesen Fällen wird in der Regel ein Autoresponder für alle Mitarbeiter und Abteilungen eingerichtet. Die übliche Formulierung „Unser Büro bleibt vom … bis … geschlossen.“ ist zwar sachlich richtig, aber unpersönlich und austauschbar. Vermeiden Sie langweilige Floskeln und verleihen Sie Ihrem Unternehmen mit dem passenden Ausdruck eine sympathische Außenwirkung.

Nicht jedes Bundesland in Deutschland hat die gleichen Feiertage. In manchen Unternehmen wird an einem bestimmten Tag gearbeitet und in manchen nicht. Nehmen nun Mitarbeiter aus einem Unternehmen, in dem gearbeitet wird, per E-Mail Kontakt zu einem Unternehmen aus einem Bundesland mit Feiertag auf, sollten sie über einen entsprechenden Autoresponder-Text über die Feiertagsregelung und die Abwesenheit der gesamten Belegschaft informiert werden.