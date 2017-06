Eindeutigen Betreff der E-Mail formulieren

Die erste Arbeitserleichterung für den Empfänger der E-Mail-Bewerbung ist eine aussagekräftige Betreffzeile in der E-Mail. Hier sollten Sie angeben, auf welche Position Sie sich bewerben. Geben Sie zudem Ihren Namen und gegebenenfalls die Kennnummer an, denn so weiß der Empfänger sofort Bescheid, um was es geht. Gut geeignet ist zum Beispiel folgender Betreff: „Klaus Weber – Bewerbung als Leiter Buchhaltung Werk A-Hausen – Nr. 66778“.

Vermeiden Sie Betreffzeilen wie „Meine Bewerbung“, „Bewerbungsunterlagen“ oder „Unser Telefonat“. Da sie wenig aussagen, erzeugen sie lediglich mehr Aufwand. Der Bearbeiter muss erst einen Blick in die Unterlagen werfen, um diese einordnen zu können.