3. Was ist die zentrale Aussage der E-Mail?

Was möchten Sie mit Ihrer E-Mail sagen? Was liegt Ihnen am Herzen? Was soll über- oder vermittelt werden? Machen Sie sich Gedanken zu Ihrem Thema. Falls die Nachricht mehrere Aspekte beleuchtet, listen Sie diese stichpunktartig auf. Gewichten Sie jedoch, was am wichtigsten ist und was nachgeordnet erwähnt werden kann. Enthält die Aussage in der E-Mail Abhängigkeiten, müssen Sie auch diese nennen.

Beispiel:

Aussage: Informieren, was bereits organisiert ist und was noch getan werden muss.

To do:

Organisation Anreise + Hotel-Übernachtungen Messe-Team

Druck Werbe-Broschüren

Entwurf Unternehmens-Darstellung auf Videowürfel