Gleich zur Sache kommen

Der Versuchung, viel Text in eine E-Mail zu packen, erliegen wir vor allem bei Menschen, die wir noch nicht kennen. Wir wissen noch nicht, was sie lesen wollen und worauf es ihnen ankommt. Wenn wir zum Beispiel einen Termin vorschlagen wollen, müssen wir nicht in mehreren Absätzen erklären, warum es an den anderen sechs Tagen der betreffenden Woche nicht passt.

Auch eine freundliche Einleitung, in der man die drei Monate seit der letzten Kontaktaufnahme chronologisch Revue passieren lässt, hilft dem Empfänger nicht weiter. Höflicher ist es, gleich zur Sache zu kommen. Wenn Sie einen Termin vorschlagen wollen, schlagen Sie diesen auch direkt vor.

Die meisten Anliegen lassen sich in zwei bis drei Sätzen ausdrücken. Falls nicht, rufen Sie den Empfänger an oder bitten Sie per E-Mail um ein Telefonat. In den folgenden Situationen sollten Sie besser zum Telefonhörer greifen als eine E-Mail zu schreiben:

Sie hatten längere Zeit keinen persönlichen Kontakt zum Empfänger.