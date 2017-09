Eigene Stärken bewusst machen

Kennen Sie eigentlich Ihre eigenen Stärken? Nur, wenn Sie diese Frage mit ja beantworten können, sind Sie auch in der Lage, sich selbst positiv darzustellen. Um sich Ihrer Stärken bewusst zu werden, beobachten Sie sich einmal selbst und rufen Sie sich in Erinnerung, was Dritte schon über Sie gesagt haben. Welche Eigenschaften von Ihnen wurden schon einmal gelobt? Welche positiven Dinge, die Sie getan haben, fand man in zum Beispiel im Kreise Ihrer Kollegen besonders erwähnenswert?



Vergessen Sie dabei nicht die zähl- und messbaren Erfolge auf Ihrem Lebensweg, zum Beispiel Schul- und Ausbildungsergebnisse oder die Zahl der Abschlüsse bei Kunden. Aus diesen Beobachtungen und Überlegungen können Sie meist gut Ihre Stärken ablesen.

Setzen Sie diese Stärken aber nur dort ein, wo sie auch tatsächlich gefragt sind. Arbeiten Sie zum Beispiel in einem Bereich, in dem Schnelligkeit und Intuition gefragt sind, sind Stärken wie Genauigkeit und Strukturiertheit nicht unbedingt hilfreich. Versuchen Sie also stets, die „richtigen“ Stärken auszustrahlen und halten Sie sich bei den anderen eher zurück.