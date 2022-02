Standardformulierungen in Absagen werden häufig negativ aufgefasst. So wird die Formulierung, die „Absage nicht als Kritik an der eigenen Person“ zu verstehen, aufgrund der ungeschickten Formulierung als Kritik verstanden. Auch in Negationen verpackte Aussagen bewirken meist das Gegenteil. So lösen gut gemeinte Aufmunterungen wie „nicht den Kopf hängen zu lassen“ oder „nicht frustriert zu sein“ negative Gefühle beim Bewerber aus.

Ein respektvoller Umgang mit Bewerbern ist wichtig. Wer Absagen wertschätzend und persönlich formuliert, hinterlässt beim abgelehnten Bewerber einen positiven Eindruck. Die Bewerber werden das Unternehmen trotz Absage weiterempfehlen und sich möglicherweise erneut auf eine Position bewerben.