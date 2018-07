Kein Unternehmen kann sich Fehlbesetzungen im Einkauf erlauben. Schließlich sitzen an der anderen Seite des Verhandlungstischs häufig hochqualifizierte Vertriebsprofis. Erfolgreiche Einkaufsabteilungen sind klar strukturiert, mit ausreichend bemessener Personaldecke und Mitarbeitern, die hochkarätige Experten in ihrem jeweiligen Job sind. Die Einkäufer verfügen über eine fundierte Ausbildung, sehr gute Kenntnisse des eigenen Unternehmens und der Beschaffungsmärkte sowie umfangreiche einschlägige Berufserfahrung. Einkaufen können also durchaus nicht alle.