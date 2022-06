Antragsprozess für das ESTA

Ein ESTA Antragsformular kann kinderleicht online ausgefüllt werden. Sobald das Formular ausgefüllt ist und die Zahlung getätigt wurde, wird das ESTA innerhalb von 72 Stunden erteilt. Man kann auch einen Eilantrag für das ESTA einreichen, der im Durchschnitt innerhalb einer Stunde genehmigt wird.

Beim Ausfüllen des ESTA-Formulars werden 4 verschiedene Arten von Fragen gestellt. Der erste Teil betrifft die Kontaktinformationen des Antragstellers. Der zweite Teil betrifft Reiseinformationen. Es muss eine Kontaktperson in den Vereinigten Staaten und in der Heimat genannt werden, sowie die Unterkunftsdaten in den USA. Der dritte Teil fragt nach Informationen zu allen Reisenden, etwa Reisepassdaten und Informationen über den Arbeitgeber. Im letzten Teil müssen einige Hintergrundfragen beantwortet werden.

Ein ESTA hat eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren, ab dem Genehmigungsdatum. Innerhalb dieser Gültigkeitsdauer dürfen beliebig viele Reisen in die USA getätigt werden, sofern kein Aufenthalt mehr als 90 aufeinanderfolgende Tage andauert. Zudem sollte beachtet werden, dass das ESTA an den Reisepass geknüpft ist. Sollte der Reisepass innerhalb der Gültigkeitsdauer des ESTAs ablaufen, muss sowohl ein neuer Reisepass, als auch ein neues ESTA beantragt werden, um in die USA einreisen zu dürfen.