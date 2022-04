Einwände von Vorwänden unterscheiden

Der Kunde zeigt durch den Einwand an, dass es noch Unklarheiten bezüglich des Angebots gibt. Bevor er es annehmen kann, benötigt er weitere Informationen. Steigen Sie also nicht in eine Verhandlung ein, sondern verteidigen Sie Ihr Angebot konsequent.

Zentrales Ziel in der Verteidigungsphase ist, die Einwände sauber von den Vorwänden zu trennen. Die „richtigen“ Einwände legen Sie so lange unter die Analyselupe, bis entscheidend Kundenbedenken deutlich werden.

Diese Arbeit erinnert an die Detektivarbeit eines Sherlock Holmes. Die „Sherlock-Holmes-Methode“ unterstützt Sie dabei, den wirklichen Kundeneinwand zu identifizieren. Das Ziel: Den Einwand in eine Zustimmung verwandeln. Nur falls das nicht gelingt, treten Sie in die Verhandlungsphase ein.