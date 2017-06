Das Mitarbeitergespräch mit dem Chef, die Gehaltsverhandlung, eine Projektabstimmung oder ein Strategiegespräch – viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürchten sich vor solchen Gesprächen und Treffen. Der Grund: Sie können nur schwer ihre Emotionen kontrollieren, wenn es einmal heiß her geht in der Diskussion. Da ist zum Beispiel die Kollegin, die immer Recht behalten will. Oder der Vorgesetzte mit seinen klaren Vorstellungen, die nicht immer mit den eigenen übereinstimmen.

Machen Ihnen Ihre Emotionen wie Ärger, Wut oder Frust in solchen Gesprächen auch öfter einen Strich durch die Rechnung? Was können Sie tun, um Ihre Emotionen in Diskussionen mit Vorgesetzten und Kollegen in den Griff zu bekommen und die Situation zu meistern?