Schritt 1: Liste der Anforderungen erstellen

Ein durchdachtes Grundvergütungsmodell muss auf objektiven Faktoren beruhen, die für die Mitarbeiter nachvollziehbar und verständlich sind. Bei den Faktoren handelt es sich ausschließlich um Anforderungen, die das Unternehmen an den Stelleninhaber hat. Der Mitarbeiter, der die Anforderungen einer Stelle erfüllt, ist in der Lage, eine – wie das Arbeitsrecht es ausdrückt – Arbeitsleistung mittlerer Art und Güte zu erbringen. Es geht darum, die durchschnittliche Leistung zu beurteilen. Die Grundvergütung zielt nicht ab auf die Entgeltung zusätzlicher Leistung. Derartiges gehört in den Bereich der variablen, zum Beispiel der leistungsorientierten Vergütung.

Die Anforderungen sollten so gewählt werden, dass sie auf alle Mitarbeiter des Unternehmens anwendbar sind. Dies garantiert eine größtmögliche Identifikation aller Mitarbeiter mit der Systematik und vermeidet Demotivation durch Vergütungsklassendenken. Anforderungen, die ein Unternehmen im Bereich Grundvergütung an seine Mitarbeiter stellt, sind zum Beispiel:

Ausbildungsniveau oder Ausbildungsdauer

Betriebszugehörigkeit oder praktische Erfahrung im Job

Denkvermögen oder Kreativitätsanforderung

Handlungskompetenz

Kooperation und Kommunikation

Belastungen (Schmutz, Lärm, Psyche)

Spezialkenntnisse, die über die reguläre Ausbildung hinaus gehen

Führung anderer Mitarbeiter

Die gewählten Anforderungen sind meist nicht gleich wichtig für das Unternehmen. Der Stellenwert der Anforderung für das Unternehmen kann durch einen Gewichtswert ausgedrückt werden. Je wichtiger die Anforderung, desto höher das Gewicht. Die Summe aller Gewichte ergibt 100 Prozent.

Wenn die relevanten Anforderungen bestimmt sind, werden die Anforderungsstufen festgelegt. Es sollten einerseits so wenig Stufen wie möglich festgelegt werden, damit das System einfach bleibt. Andererseits sind für jede Anforderung so viele Stufen nötig, dass die Unterschiede in den Anforderungen ausgedrückt werden können. Diese Arbeit ähnelt sehr der Ausgestaltung von Lohngruppe in Tarifverträgen. Die Gruppen können aber passgenauer auf das Unternehmen zugeschnitten werden.

Schließlich wird jede Stufe mit einem Punktwert ausgestattet. Die Punkte werden nicht einfach fortlaufend vergeben. Bei der Vergabe des Punktwerts kann sehr individuell und passend zu den betrieblichen Anforderungen gearbeitet werden. So können zum Beispiel in den unteren drei Stufen ein, zwei und drei Punkte vergeben werden. In den Stufen vier bis sechs werden unter Umständen fünf, sieben und neun Punkte vergeben, wenn diese Stufen für das Unternehmen von entsprechend höherer Wertigkeit sind. Das Ergebnis könnte zum Beispiel für die Anforderung „Wissen/ Ausbildung“ wie folgt sein: