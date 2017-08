Das Management Summary ist die Zusammenfassung einer Entscheidungsvorlage. Vom Umfang her ist es in der Regel nicht länger als eine Seite. Mit dem Management Summary soll sich ein Entscheider schnell in ein Thema einarbeiten können, so dass er eine qualifizierte Entscheidung treffen kann. Das Management Summary konzentriert sich dazu auf die wesentlichen Informationen, stellt die Handlungsoptionen vor und bewertet sie. Meist wird eine der Optionen empfohlen. Alle Details und Hintergründe bleiben außen vor und können bei Bedarf in der Entscheidungsvorlage nachgelesen werden.