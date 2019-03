Digitales Lernen und klassische Formate verbinden – Lerntransfer fördern

Das Ziel sollte also sein, ein ganzheitliches Lernszenario zu kreieren, das einerseits analoges und digitales Lernen integriert und andererseits den gesamten Lernprozess unterstützt – von der Aneignung neuen Wissens, über die Reflexion und Wissenserweiterung bis hin zur konkreten Anwendung in der Berufspraxis. So kann das überaus menschliche „Vergessen“ ausgetrickst werden, da es direkt in die Anwendung kommt. Hierfür bietet sich auch Blended Learning an, da es ein Nebeneinander von analogen und digitalen Formaten ermöglicht. Darüber hinaus kann es Selbstlernphasen mit Präsenzphasen, Transferimpulsen, Reflexions- und Wiederholungssequenzen sowie Learning on demand – also im konkreten Moment of Need am Arbeitsplatz – kombinieren.