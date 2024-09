Die Standardanwendung von SVERWEIS()

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel, in welchem der Name LEROY SANÉ gesucht wird. Da SVERWEIS() nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, wird als Ergebnis der Wert 5 zurückgegeben. Richtig wäre der Wert 6, da der großgeschriebene Name erst eine Zeile tiefer in der Liste vorkommt.