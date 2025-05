Beispiele für praktische Anwendungen

Einsatz in Funktionen oder Formeln

Sie haben in der Zelle A1 ein Kontrollkästchen eingefügt und werten dies nun in der Zelle C1 aus. Dazu geben Sie in C1 die Funktion ein:

=WENN(A1=WAHR; "Ausgewählt"; "Nicht ausgewählt")