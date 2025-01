Beispiel: Daten zur Auswertung in mehreren Tabellenblättern einer Excel-Datei

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Ausgangssituation für unser Beispiel. Die Arbeitsmappe ist in mehrere Tabellenblätter aufgeteilt. Jedes Tabellenblatt beinhaltet eine Umsatzaufstellung für eine Zweigstelle. Der Name der jeweiligen intelligenten Tabelle entspricht dem Namen des Tabellenblattes. Alle Tabellenblätter sollen in einer einzigen Liste konsolidiert werden.