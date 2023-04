Eine Pivot-Tabelle definieren Sie, indem Sie aus Ihrer Datenquelle wählen, welche Daten in den Zeilen, in den Spalten und in der Tabelle selbst dargestellt werden sollen. Sie ziehen dazu Pivot-Felder in den Zeilen- und Spaltenbereich der Feldliste (PivotTable-Felder).

Dann werden alle Daten des Datenbereichs sofort in der Pivot-Tabelle dargestellt. Die folgende Abbildung zeigt, dass Artikel in den Zeilenbereich, der Preis in den Spaltenbereich und die Umsätze (Wert) in den Wertebereich gezogen wurden.