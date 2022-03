Der Brexit bezeichnet den Austritt des UK (Vereinigtes Königreich) aus der EU. Bei Handelsgeschäften mit der Schweiz ist das bisher geltende bilaterale Abkommen sei dem Brexit nicht mehr anzuwenden.

Das aktuelle Handelsabkommen ist seit dem 1.1.2021 in Kraft. Es regelt alles, was Import und Export zwischen Unternehmen in der Schweiz und im Vereinigten Königreich betrifft.