Gleichwertigkeit von Fach- und Führungslaufbahn sicherstellen

Die Fachlaufbahn hat es schwer. Das liegt zum einen an den Einkommensunterschieden und zum anderen an der Aufmerksamkeit durch die Unternehmensleitung. Doch was können Firmen tun, die weder gute Experten verlieren, noch Fachkräfte in eine Führungslaufbahn zwingen möchten? Die Antwort liegt in der Durchlässigkeit der Karrierewege und dem Bemühen, eine Gleichwertigkeit beider Laufbahnen nicht nur zu postulieren, sondern diese auch umzusetzen. Die Erwartungen an die Arbeit auf den jeweiligen Karrierewegen müssen klar ausgesprochen werden. Die Gleichwertigkeit sollte vertraglich geregelt werden und sollte auch Gehaltsperspektiven, Nebenleistungen und formale Titel beinhalten. Der Wechsel vom Experten zur Führungskraft sollte zu mehreren Zeitpunkten möglich sein und die Rückkehr in die Fachlaufbahn muss ohne Verlust an Ansehen und materieller Ausstattung erfolgen können.