Rot aktiviert und stimuliert

Rot kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimulieren und hat eine positiv verstärkende Wirkung. Diese Farbe eignet sich deshalb gut für Besprechungsräume. Dabei brauchen Sie nicht gleich ganze Wände in Rot zu streichen, sondern können auch einzelne Farbtupfer in Bildern oder mit entsprechenden farbigen Bezügen der Sitzungsstühle setzen.



Rot eignet sich für alle Bereiche in Ihrem Unternehmen, in denen gearbeitet wird, also auch für Teamarbeitsplätze oder Konferenzräume. In Besprechungsräumen, in denen öfter Team-Meetings stattfinden, eignen sich höhere Konstraste, weil dadurch die Stimmung angeregt wird.

Bei Rot gilt: Setzen Sie es eher sparsam ein. Am besten wirkt es als Farbtupfer in Bildern, Grafiken, einzelnen Möbelstücken oder Polsterbezügen. Rot sollten Sie nicht als Hauptfarbe verwenden, da die Stimulation sonst zu stark werden kann.