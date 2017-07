Arbeitsplatz umorganisieren

Eine Demotivation von Mitarbeitern kann auch deshalb zustande kommen, weil der Arbeitsplatz an sich demotivierend ist. Beispiel: Das Büro eines Mitarbeiters liegt direkt an einer viel befahrenen Straße. Ein konzentriertes Arbeiten ist aufgrund der Lärmbelastung deshalb nur schwer möglich. Prüfen Sie in diesem Fall, ob ein Umzug in andere Räumlichkeiten möglich ist.



Demotivation kann sich – gerade bei Büroarbeitsplätzen – auch aufgrund eines schlechten Raumklimas, ungünstiger Lichtverhältnisse oder einer unzureichenden Ergonomie am Arbeitplatz einstellen. Prüfen Sie, ob Abhilfe möglich ist. Gerade beim letzten Punkt sollten Sie auf ergonomische Büromöbel, wie Schreibtischstuhl, Tisch und Computer-Monitore achten.

Weitere potenzielle Gründe für eine Demotivation am Arbeitsplatz können sein:



Permanenter Einblick von Kolleginnen und Kollegen auf den eigenen Arbeitsplatz

Keine Rückzugsmöglichkeit

Belastung durch regelmäßiges Telefonieren mehrerer Kollegen

Unangenehme Gerüche durch Drucker oder andere Bürogeräte

Schlechte Organisation der Arbeitsabläufe

Prüfen Sie bei allen Punkten, inwieweit Sie Abhilfe schaffen können. Gerade in Produktionsbetrieben sollten alle Werkzeuge und Geräte so angeordnet und aufbewahrt sein, dass sie jeder Mitarbeiter sofort findet und weiß, an welchen Platz sie gehören.