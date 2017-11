4. Termin festlegen

Damit Sie sich rechtzeitig um eine geeignete Location kümmern können, sollten Sie den Termin für die Weihnachtsfeier frühzeitig festlegen. Dabei sollten Sie beachten, keinen Feiertag auszuwählen, da die Mitarbeiter an diesen Tagen meist schon private Unternehmungen geplant haben.



Generell kommt es darauf an, wie ausgeprägt die weihnachtliche Stimmung auf der Weihnachtsfeier sein soll. Nicht geeignet ist deshalb die Wahl eines besonders stressigen Arbeitsmonats. Bei vielen Unternehmen floriert das Tagesgeschäft in der Weihnachtszeit und die Mitarbeiter haben häufig private Verpflichtungen. Verlegen Sie Ihre Weihnachtsfeier deshalb in die Monate vor oder nach dem Dezember.

Der Wochentag spielt eine wichtige Rolle bei der Festlegung des Termins. Für viele Unternehmen ist der Donnerstag beliebt, da die Arbeitswoche fast vorbei ist. Freitage oder Samstage wiederum eignen sich für eine ausgelassenere Feier mit Party-Charakter.