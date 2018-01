Zuhörer emotional am Geschehen beteiligen

„Stellen Sie sich vor ...“ Diese vier Wörter genügen, um Ihre Zuhörer in Betroffene zu verwandeln, die emotional direkt am Geschehen beteiligt sind. Nehmen wir an, Sie bieten Bürodienstleistungen für Freiberufler an und wollen bei Ihrem Publikum einen guten Eindruck hinterlassen. Sie könnten sagen: „Wir kümmern uns um alle organisatorischen Dinge, mit denen sich Freiberufler im geschäftlichen Alltag herumschlagen müssen. Diese Zeitfresser schalten wir für Sie aus, so dass Sie sich wieder stärker um Ihre eigentlichen Aufgaben kümmern können.“

Was passiert stattdessen, wenn Sie mit Ihrem Gegenüber auf eine kleine Reise gehen:



„Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tolle neue Idee. Jetzt heißt es: Konzept ausarbeiten und Kunden ansprechen. Aber der Blick auf Ihren Schreibtisch sagt Ihnen etwas ganz Anderes: Zuerst müssen Rechnungen geschrieben und die Unterlagen für die Buchhaltung vorbereitet werden. Ach ja, und dann wartet Kunde Meier noch auf das Infomaterial. Dazu ein paar Zeilen schreiben, dann ab zur Post. Dort stehen Sie erst einmal in der Schlange: ‚Mensch, können die nicht ein bisschen Gas geben?’ Zielgerichtes Arbeiten sieht anders aus.



Mit unserem Büroservice machen wir Ihnen das Leben einfacher. Ob Korrespondenz oder Buchhaltung: Diese Zeitfresser schalten wir für Sie aus. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.“



Merken Sie den Unterschied? Sie schaffen ein Stück Realität, lassen Ihre Botschaft erlebbar werden und haben automatisch die Frage Ihrer Zuhörer nach dem „Und was hat das mit mir zu tun?“ beantwortet.