Widerrufsmöglichkeit der Überlassung des Dienstwagens

Die Einräumung der Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens auch für private Zwecke des Arbeitnehmers stellt eine sogenannte Naturalvergütung dar. Das bedeutet, dass dem Mitarbeiter anstelle von Gehalt in bar eine Nutzungsmöglichkeit eingeräumt wird, die über die rein dienstlichen Belange hinausgeht und daher auch versteuert werden muss.

Will der Arbeitgeber diese Nutzungsmöglichkeit einschränken oder die Zusage der privaten Nutzungsmöglichkeit gar vollständig widerrufen, muss er sich dies ausdrücklich vertraglich vorbehalten. Er greift durch einen Widerruf einseitig in das arbeitsvertragliche Austauschverhältnis ein, was nach der ständigen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte nur eingeschränkt zulässig ist.

Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die Fälle, in denen er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen will, vor Überlassung des Dienstfahrzeugs zur Privatnutzung ausdrücklich, klar und transparent mit dem Mitarbeiter vereinbart. In Betracht kommt beispielsweise eine Widerrufsmöglichkeit für den Fall des Wechsels vom Außen- in den Innendienst oder eine Freistellung.