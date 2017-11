Was bedeutet die Vorrangprüfung?

Bei der sogenannten Vorrangprüfung geht es um die Frage, inwieweit die Arbeitsstelle durch einen Deutschen, einen EU-Staatsbürger oder einen rechtlich gleichgestellten ausländischen Staatsangehörigen vorrangig besetzt werden kann.



Aber: Wenn ein Flüchtling in einem Beruf arbeiten will, in dem in Deutschland dringend Fachkräfte gesucht werden, dann entfällt diese Vorrangprüfung. Eine Liste dieser Berufe mit hohem Personalmangel kann über die Arbeitsagentur bezogen werden.