Seminarleiter nach dem Nutzen der Schulung fragen

Bevor Sie die Einladung schreiben, fragen Sie sich: Was macht dieses Seminar besonders? Welchen Vorteil bringt es den Teilnehmern? Sprechen Sie den Seminarleiter explizit darauf an, dann können Sie diese Punkte in der Einladung auf den Punkt formulieren.